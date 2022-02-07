У січні 2022 року імпорт бензину з Білорусі до України зріс на 29%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Україна різко збільшила імпорт бензину.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 08:25
Україна різко збільшила імпорт бензину
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Дивися повний текст Україна різко збільшила імпорт бензину.
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