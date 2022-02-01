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Україна різко збільшила
імпорт бензину

Україна різко збільшила імпорт бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:25

Україна різко збільшила імпорт бензину

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2022 року імпорт бензину з Білорусі до України зріс на 29%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Дивися повний текст Україна різко збільшила імпорт бензину.
R2
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Шотам, шаровары? Протасевич уже не брат, а Лукашенко не фюрер?
summacut
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Summacut
Лапоть,а тебя это действительно интересует?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:41

Re: Україна різко збільшила імпорт бензину

Ціна на бензин теж зросла. Три гривні за 12 днів.((
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:41

  tetiv написав:Ціна на бензин теж зросла. Три гривні за 12 днів.((

Український парадокс: ціна на бензин постійно росте, але машин на дорогах з'являється все більше і більше.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:44

  summacut написав:Шотам, шаровары? Протасевич уже не брат, а Лукашенко не фюрер?

Для заправки военной техники пойдет и бензин из Беларуси.
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