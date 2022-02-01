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Україна різко збільшила імпорт бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 лют, 2022 08:25
Пропонуємо до обговорення:
У січні 2022 року імпорт бензину з Білорусі до України зріс на 29%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 08:25
Шотам, шаровары? Протасевич уже не брат, а Лукашенко не фюрер?
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summacut
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44
Summacut
Лапоть,а тебя это действительно интересует?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:41
Ціна на бензин теж зросла. Три гривні за 12 днів.((
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tetiv
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:41
tetiv написав:
Ціна на бензин теж зросла. Три гривні за 12 днів.((
Український парадокс: ціна на бензин постійно росте, але машин на дорогах з'являється все більше і більше.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:44
summacut написав:
Шотам, шаровары? Протасевич уже не брат, а Лукашенко не фюрер?
Для заправки военной техники пойдет и бензин из Беларуси.
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Joоke
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:27
Joоke написав:
Для заправки военной техники пойдет и бензин из Беларуси.
Военная техника ездит на российском дизеле. Вообще, ржака, конечно, 8-й год воюем и зависим по критическому импорту. Бензин, ДТ, СПБТ, ТВЭЛы, э/э, удобрения.
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summacut
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:50
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