Инвестиции в старт блокчейн проекта

Додано: Чет 10 лют, 2022 12:53
Приветствую читающих, требуются инвестиции в размере 30.000$ для старта проекта в перспективной нише, представляющего из себя мобильную игру с интеграцией крипто и NFT технологий. Концепция игры, поэтапный план развития, команда для реализации есть. Сумма, указанная выше, требуется для дизайнерского оформления проекта (сайта, соц.сетей), рекламной кампании для набора аудитории. Полноценная разработка игры начнется после проведения предпродажи игровых NFT. С заинтересованным инвестором готов более конкретно и предметно обсудить проект и условия инвестирования.