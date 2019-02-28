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Инвестиции в старт блокчейн проекта
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:53

Инвестиции в старт блокчейн проекта

Приветствую читающих, требуются инвестиции в размере 30.000$ для старта проекта в перспективной нише, представляющего из себя мобильную игру с интеграцией крипто и NFT технологий. Концепция игры, поэтапный план развития, команда для реализации есть. Сумма, указанная выше, требуется для дизайнерского оформления проекта (сайта, соц.сетей), рекламной кампании для набора аудитории. Полноценная разработка игры начнется после проведения предпродажи игровых NFT. С заинтересованным инвестором готов более конкретно и предметно обсудить проект и условия инвестирования.
vpozniak
 
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