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Яку суму із доходів боржника
можуть вирахувати на...

Яку суму із доходів боржника можуть вирахувати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:48

Яку суму із доходів боржника можуть вирахувати на...

Пропонуємо до обговорення:
Який розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника.

Дивися повний текст Яку суму із доходів боржника можуть вирахувати на погашення заборгованості.
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