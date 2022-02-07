У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується прив’язати ренту на видобування газу до ціни його реалізації.
Дивися повний текст Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно від цін на ринку.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:52
Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно від цін на ринку.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:52
Газ в недрах принадлежит гражданам Украины, т.е нам. Газ добывает финансируемая нами госструктура -Укргазвыдлобування, т.е мы лично оплачиваем добычу нашего газа. Наш газ ещё и рентой обкладывают, которую МЫ же и оплачиваем? Это вообще не беспредел? Открытый грабёж пересичного!
Рента должна зачислятся каждому украинцу на карточку - только тогда можно вводить ренту! Иначе это открытый грабёж.
Отдельный вопрос, почему при себестоимости НАШЕГО газа в 1000 грн нам же его продают по 7900 грн? И где эта дельта оседает? А в ответ тишина.....
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:33
Svetas
где оседает дельта: в бюджете Украины через налоги, ренту, дивиденды Укргазвидобування.
на эти деньги вам делают инфраструктуру, содержат полицию и чиновников, здравоохранение, образование, суды, дороги, и дотируют коммуналку. Раздают смартфоны и е-пидтрымку, субсидии, соцпомощь и пенсии.
таким образом деньги от украинского газа возвращаются народу Украины в виде благ.
ну это в теории, реально же, конечно, державныки и популисты спускают их в унитаз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:39
Re: Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно..
Ржачно, сначала с нас сдирают последнее, раздевая до трусов,подняв стоимость газа в 14 раз(!) а потом дотируют. А наши иностранные "друзья" в наглядовой раде Нафтогаза и другие бандюки в Нафтогазе не успевают гривну конвертировать и а офшоры выводить. Эта дельта между себестоимостью газа и продажной ценой составила в прошлом году около 10 млд долл. Это именно с наших карманов вытащено!
Это Вы "Велыке крадивныцтво " имеете ввиду?
Простите, пенсию нам платят не из бюжета, а платят работающие люди
Пока такого не видела. В ВР и Правительстве за каждую копейку для себя глотку перегрызают
Вывод. Рента - есть простой механизи раэдевания и грабежа пересичного. С нас за наш же газ берут налог. Именно поэтому его решили увеличить, очень ИМ деньги нужны. Увы, пипл хавает.....
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:26
И это правильно! Если ренту поднять, то цена на газ сразу снизится. Это же и ежу ясно.
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