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Олігархи різного ступеня
по-різному постраждають від...

Олігархи різного ступеня по-різному постраждають від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:22

Олігархи різного ступеня по-різному постраждають від...

Пропонуємо до обговорення:
Закон про деолігархізацію, що вводиться в дію з 7 травня, має єдині інструменти для всіх олігархів, проте олігархи "різного ступеня зашквареності" постраждають від них по-різному, вважає міністр юстиції Денис Малюська.

Дивися повний текст Олігархи різного ступеня по-різному постраждають від закону про деолігархізацію - глава Мін'юсту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:23

олигарх - власть сращенная с государством.... олигарх по определению преступник..
2germ2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:14

2germ2
Преступники? С каких это пор? Это реальные хозяева нашей страны, вернее бывшие хозяева, сегодня наших олигархов практически вытеснили иностранные. Поле переворота 2014 года наши олигархи губы уже раскатали, думая что дорвались до корыта. Но тут они и лопухнулись. Вмешались наши иностранные "друзья", перехватив инициативу, и многое у укроолигархов откусили - Нафтогаз, Укрзализныця и тд. Тут в наглядовых радах украинцев уже и не встретишь. И всё, чем занимаются они - это конвертация своих миллионных зарплат, миллионных премий, наваров от разворовывания и других криминальных схем, взяток в трёрдую валюту и вывод её в оффшоры. Кстати, это всё вынимается напрямую из карманов пересичных! Но нам нравится..... Значит всё правильно делают.

Именно поэтому сегодня от наших олигархов практически ничего не зависит, сидят и трусятся за последние куски укрокорыта. Но всё равно не удержат. Иностранные акулы бизнеса сожрут наших карасей молниеносно. Но это их, а не наши проблемы. Нам то какая разница, кто нас грабить будет? Мы для них всего лишь первичная пищевая цепочка. Ибо, демократия - власть денег. Власть народа, это совсем другое, и называется народовластие. Это у нас уже было, всё сломали.....
Svetas
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