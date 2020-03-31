Олігархи різного ступеня по-різному постраждають від...

Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:14

2germ2

Преступники? С каких это пор? Это реальные хозяева нашей страны, вернее бывшие хозяева, сегодня наших олигархов практически вытеснили иностранные. Поле переворота 2014 года наши олигархи губы уже раскатали, думая что дорвались до корыта. Но тут они и лопухнулись. Вмешались наши иностранные "друзья", перехватив инициативу, и многое у укроолигархов откусили - Нафтогаз, Укрзализныця и тд. Тут в наглядовых радах украинцев уже и не встретишь. И всё, чем занимаются они - это конвертация своих миллионных зарплат, миллионных премий, наваров от разворовывания и других криминальных схем, взяток в трёрдую валюту и вывод её в оффшоры. Кстати, это всё вынимается напрямую из карманов пересичных! Но нам нравится..... Значит всё правильно делают.



Именно поэтому сегодня от наших олигархов практически ничего не зависит, сидят и трусятся за последние куски укрокорыта. Но всё равно не удержат. Иностранные акулы бизнеса сожрут наших карасей молниеносно. Но это их, а не наши проблемы. Нам то какая разница, кто нас грабить будет? Мы для них всего лишь первичная пищевая цепочка. Ибо, демократия - власть денег. Власть народа, это совсем другое, и называется народовластие. Это у нас уже было, всё сломали.....