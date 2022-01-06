|
|
|
Хвиля інфляції накрила США та єврозону
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Глобальна інфляція стрімко зростає та призводить до погіршення рівня життя людей у всьому світі. Бюро статистики праці США оголосило у четвер, що індекс споживчих цін виріс у річному обчисленні на 7,5% – максимуму з 1980-х років. Великобританія не надто відстає: наприкінці минулого року ціни зросли на 5,4%. У єврозоні – 19 країнах, які використовують євро, – він досяг 5,1% у січні, що є найвищим рівнем з початку ведення обліку у 1997 році, повідомляє The Guardian.
Дивися повний текст Хвиля інфляції накрила США та єврозону
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97437
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:37
Пора бы уже и ставки поднимать в валюте
-
kemeron1990
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 30.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 43 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|139
|
|
|6
|13615
|
|
|1
|246
|
|