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Хвиля інфляції накрила
США та єврозону

Хвиля інфляції накрила США та єврозону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:37

Хвиля інфляції накрила США та єврозону

Пропонуємо до обговорення:
Глобальна інфляція стрімко зростає та призводить до погіршення рівня життя людей у всьому світі. Бюро статистики праці США оголосило у четвер, що індекс споживчих цін виріс у річному обчисленні на 7,5% – максимуму з 1980-х років. Великобританія не надто відстає: наприкінці минулого року ціни зросли на 5,4%. У єврозоні – 19 країнах, які використовують євро, – він досяг 5,1% у січні, що є найвищим рівнем з початку ведення обліку у 1997 році, повідомляє The Guardian.

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Пора бы уже и ставки поднимать в валюте
kemeron1990
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:51

Re: Хвиля інфляції накрила США та єврозону

Какая доходность по ценным бумагам США ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:05

Re: Хвиля інфляції накрила США та єврозону

  moldashavanin написав:Какая доходность по ценным бумагам США ?


Freedom Finance Украина предлагает ОВГЗ в валюте с доходностью 10,7%.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:45

краще шукайєте євробонди (ОЗДП) до 20% в валюті !!!
greenozon
 
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