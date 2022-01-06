Хвиля інфляції накрила США та єврозону

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Глобальна інфляція стрімко зростає та призводить до погіршення рівня життя людей у всьому світі. Бюро статистики праці США оголосило у четвер, що індекс споживчих цін виріс у річному обчисленні на 7,5% – максимуму з 1980-х років. Великобританія не надто відстає: наприкінці минулого року ціни зросли на 5,4%. У єврозоні – 19 країнах, які використовують євро, – він досяг 5,1% у січні, що є найвищим рівнем з початку ведення обліку у 1997 році, повідомляє The Guardian.