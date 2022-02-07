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Сальвадор випустить перші
Bitcoin-облігації у березні

Сальвадор випустить перші Bitcoin-облігації у березні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:34

Сальвадор випустить перші Bitcoin-облігації у березні

Пропонуємо до обговорення:
Сальвадор завершить підготовку випуску перших Bitcoin-облігацій на $1 млрд до 15-20 березня.

Дивися повний текст Сальвадор випустить перші Bitcoin-облігації у березні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:34

Другими словами продают деньги что бы купить печатный станок а напечатаные деньги потом отдать и заработать))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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