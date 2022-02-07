Сальвадор завершить підготовку випуску перших Bitcoin-облігацій на $1 млрд до 15-20 березня.
Дивися повний текст Сальвадор випустить перші Bitcoin-облігації у березні.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:34
Сальвадор випустить перші Bitcoin-облігації у березні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сальвадор випустить перші Bitcoin-облігації у березні.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:34
Другими словами продают деньги что бы купить печатный станок а напечатаные деньги потом отдать и заработать))
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