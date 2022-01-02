У поточному сезоні пропозиція цукру перевищить попит на майже на мільйон тонн продукції. Експерти прогнозують профіцит щонайменше на 0,6 мільйонів тонн.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:51
Світу прогнозують профіцит цукру
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Дивися повний текст Світу прогнозують профіцит цукру.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:51
Нам,стране в которой экономика не имеет ни чего общего с рыночной, профицит ни чем не грозит.Это в цивилизованном мире могут понизить цены из за профицита,а у нас управляют в ручном режиме "дяди" сидящие на мешках с деньгами.
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