RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Дочка» Samsung придбала
український стартап

«Дочка» Samsung придбала український стартап
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:14

«Дочка» Samsung придбала український стартап

Пропонуємо до обговорення:
Дочірнє підприємство Samsung Electronics, компанія HARMAN International, купило український стартап Apostera.

Дивися повний текст «Дочка» Samsung придбала український стартап.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97444
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:14

Как обычно. Купили стартап.... А наши разработчики в "попе" останутся. Они идею доробатают и все. Бесплатные мозги ))))
Qmezzo
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:28

Apostera зробила революціний продукт

можна дізнатись тут деталі

https://kunsht.com.ua/podcast/proyekt-i ... -apostera/
greenozon
 
Повідомлень: 12571
З нами з: 01.06.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Grover, moveton і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український супутник «СІЧ-2-30» сьогодні запустять у космос 1, 2
R2 » Чет 13 січ, 2022 18:57
12 1337
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 11:48
GenaDoll
Український ВВП досяг рекордного значення за час... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 31 січ, 2022 16:39
37 3026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 16:46
new-user
Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в...
R2 » Вів 18 січ, 2022 18:40
2 390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 21:20
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1229)
12.02.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.