Дочірнє підприємство Samsung Electronics, компанія HARMAN International, купило український стартап Apostera.
Дивися повний текст «Дочка» Samsung придбала український стартап.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 12:14
«Дочка» Samsung придбала український стартап
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Дивися повний текст «Дочка» Samsung придбала український стартап.
Додано: Суб 12 лют, 2022 12:14
Как обычно. Купили стартап.... А наши разработчики в "попе" останутся. Они идею доробатают и все. Бесплатные мозги ))))
Додано: Суб 12 лют, 2022 12:28
Apostera зробила революціний продукт
можна дізнатись тут деталі
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