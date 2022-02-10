У 2021 фізичні особи сплатили 1,9 млрд гривень податку на нерухоме майно.
Дивися повний текст У 2021 році українці сплатили 1,9 млрд гривень податку на нерухомість.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 21:14
У 2021 році українці сплатили 1,9 млрд гривень податку...
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Дивися повний текст У 2021 році українці сплатили 1,9 млрд гривень податку на нерухомість.
Додано: Суб 12 лют, 2022 21:15
Интересно то как.....
Заработала деньги, заплатила налоги, заплатила маклерам и нотариусу, заплатила налог за сделку, купила квартиру. А налог то за что?
Следуя этой логике налог нужно брать за пользование холодильником, стиралкой, мебелью, мясом, яйцами и тд
А почему бы не брать тогда налог за то что дышим воздухом Великой Украины.
Как много ещё работы для Налоговой инспекции.
:lol:
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