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«Тисяча за вакцинацію»: скільки підлітків уже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 лют, 2022 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Майже 40 тисяч вакцинованих проти COVID-19 підлітків скористались програмою "єПідтримка".
Дивися повний текст «Тисяча за вакцинацію»: скільки підлітків уже скористались програмою і на що витратили
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