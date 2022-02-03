|
|
|
Зайва трата часу: вакансії, на які не варто відгукуватися
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 лют, 2022 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси дізнався в "rabota.ua":https://thepoint.rabota.ua/ на які вакансії не варто відгукуватися.
Дивися повний текст Зайва трата часу: вакансії, на які не варто відгукуватися
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97453
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|