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Зайва трата часу: вакансії,
на які не варто відгукуватися

Зайва трата часу: вакансії, на які не варто відгукуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 19:00

Зайва трата часу: вакансії, на які не варто відгукуватися

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси дізнався в "rabota.ua":https://thepoint.rabota.ua/ на які вакансії не варто відгукуватися.

Дивися повний текст Зайва трата часу: вакансії, на які не варто відгукуватися.
R2
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