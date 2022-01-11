|
|
Які пільги передбачені для людей з інвалідністю І та ІІ груп
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 лют, 2022 23:26
Пропонуємо до обговорення:
Особи з інвалідністю мають ті ж конституційні права та обов'язки, що й інші громадяни України.
Дивися повний текст Які пільги передбачені для людей з інвалідністю І та ІІ груп
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97458
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор