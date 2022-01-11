RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які пільги передбачені для людей
з інвалідністю І та ІІ груп

Які пільги передбачені для людей з інвалідністю І та ІІ груп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 23:26

Які пільги передбачені для людей з інвалідністю І та ІІ груп

Пропонуємо до обговорення:
Особи з інвалідністю мають ті ж конституційні права та обов'язки, що й інші громадяни України.

Дивися повний текст Які пільги передбачені для людей з інвалідністю І та ІІ груп.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у...
R2 » П'ят 11 лют, 2022 18:22
6 562
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 19:10
antikkristall
Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс
R2 » Суб 05 лют, 2022 00:07
5 691
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 20:54
akido
Пільги для фізичних осіб, які мають у власності кілька...
R2 » Вів 11 січ, 2022 21:17
1 265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 21:17
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (47)
13.02.2022 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.