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Газпром прокачує через Україну лише половину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Заявка Газпрому на транзит газу через Україну 14 лютого становить 58,6 млн кубометрів після приблизно 52 млн кубів у попередні три доби. Це істотно менше за обсяг бронювання за довгостроковим контрактом (109 млн кубів на добу).
Дивися повний текст Газпром прокачує через Україну лише половину заброньованих потужностей
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R2
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Додано: Пон 14 лют, 2022 14:06
С 2024 года у нас заканчивается контракат и качать вообще ничего не будут. Как заверяет Правительство, будем по этой трубе водород в Европу качать. Сегодня уже ищем месторождения водорода. :-) Пока, правда, не нашли.....но качать точно будем!
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Svetas
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Додано: Пон 14 лют, 2022 14:28
Svetas написав:
С 2024 года у нас заканчивается контракат и качать вообще ничего не будут. Как заверяет Правительство, будем по этой трубе водород в Европу качать. Сегодня уже ищем месторождения водорода.
Пока, правда, не нашли.....но качать точно будем!
Будем. В крайнем случае, если не качать, то будем возить гиперлупом.
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summacut
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Додано: Пон 14 лют, 2022 14:38
summacut написав: Svetas написав:
С 2024 года у нас заканчивается контракат и качать вообще ничего не будут. Как заверяет Правительство, будем по этой трубе водород в Европу качать. Сегодня уже ищем месторождения водорода.
Пока, правда, не нашли.....но качать точно будем!
Будем. В крайнем случае, если не качать, то будем возить гиперлупом.
Ватою будемо топити, цього добра в нас навалом.
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lapay
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Додано: Пон 14 лют, 2022 14:58
lapay Ага, вышитой ваты у нас немеряно. Топить лучше вышитой ватой, лучше горит.
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Svetas
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