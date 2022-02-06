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Газпром прокачує через
Україну лише половину...

Газпром прокачує через Україну лише половину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:06

Газпром прокачує через Україну лише половину...

Пропонуємо до обговорення:
Заявка Газпрому на транзит газу через Україну 14 лютого становить 58,6 млн кубометрів після приблизно 52 млн кубів у попередні три доби. Це істотно менше за обсяг бронювання за довгостроковим контрактом (109 млн кубів на добу).

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:06

С 2024 года у нас заканчивается контракат и качать вообще ничего не будут. Как заверяет Правительство, будем по этой трубе водород в Европу качать. Сегодня уже ищем месторождения водорода. :-) Пока, правда, не нашли.....но качать точно будем!
Svetas
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:28

  Svetas написав:С 2024 года у нас заканчивается контракат и качать вообще ничего не будут. Как заверяет Правительство, будем по этой трубе водород в Европу качать. Сегодня уже ищем месторождения водорода. :-) Пока, правда, не нашли.....но качать точно будем!


Будем. В крайнем случае, если не качать, то будем возить гиперлупом.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:38

  summacut написав:
  Svetas написав:С 2024 года у нас заканчивается контракат и качать вообще ничего не будут. Как заверяет Правительство, будем по этой трубе водород в Европу качать. Сегодня уже ищем месторождения водорода. :-) Пока, правда, не нашли.....но качать точно будем!


Будем. В крайнем случае, если не качать, то будем возить гиперлупом.

Ватою будемо топити, цього добра в нас навалом.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:58

lapay Ага, вышитой ваты у нас немеряно. Топить лучше вышитой ватой, лучше горит.
Svetas
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