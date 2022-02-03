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«МАУ» масово виводить за
кордон літаки – що відбувається

«МАУ» масово виводить за кордон літаки – що відбувається
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:19

Re: «МАУ» масово виводить за кордон літаки – що відбувається

  Remington написав:страховиків тих треба до відповідальності притягати через суд причому не тільки власникам літаків а і Україною
Да.....глубокое понимание экономики. :-) Неудивительно, что Украина-самая нищая страна Европы. :-(
Svetas
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:32

  Gastarbaiter написав:
  Remington написав:страховиків тих треба до відповідальності притягати через суд причому не тільки власникам літаків а і Україною, якій вони своїми заявами шкоду нанесли.
Нахріна взагалі страховка робиться і гроші платяться коли нічого не відбувається? Вони хочуть отримувати гроші і ні за що не відповідати?

Оформите КАСКО на автомобиль, а потом упомяните, что собираетесь участвовать на нем в ралли.

А тут что-то изменилось за эти годы, бомбят Киев?
Однозначно в суд.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 15:02

вы почему здесь трендите? А ну быстро собрали манатки и на Стену (Яйценюка)!
Ромасик
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  #<12
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