Да.....глубокое понимание экономики. Неудивительно, что Украина-самая нищая страна Европы.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:19
Re: «МАУ» масово виводить за кордон літаки – що відбувається
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:32
А тут что-то изменилось за эти годы, бомбят Киев?
Однозначно в суд.
Додано: Вів 15 лют, 2022 15:02
вы почему здесь трендите? А ну быстро собрали манатки и на Стену (Яйценюка)!
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