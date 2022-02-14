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Афоризмы и т.д.
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:12

Афоризмы и т.д.

Сбережения — это дисциплина, выраженная в деньгах.
Инвестиции — это надежды, выраженные в деньгах.
Экономия — это мудрость, выраженная в деньгах
Кредит — это нетерпение, выраженное в деньгах.
Кризис — это переоценка, выраженная в деньгах.

© Маргулан Сейсембаев
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