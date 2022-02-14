Афоризмы и т.д.

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Додано: Пон 14 лют, 2022 20:12
Сбережения — это дисциплина, выраженная в деньгах.
Инвестиции — это надежды, выраженные в деньгах.
Экономия — это мудрость, выраженная в деньгах
Кредит — это нетерпение, выраженное в деньгах.
Кризис — это переоценка, выраженная в деньгах.
© Маргулан Сейсембаев
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