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Дивися повний текст Міжбанк: валютна гойдалка в самому розпалі.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 21:07
Міжбанк: валютна гойдалка в самому розпалі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: валютна гойдалка в самому розпалі.
Додано: Пон 14 лют, 2022 21:07
Так качели -это и есть будничная деятельность НБУ, рутина......зеваю.....Вот только вчерась качали до 25, сегодня качают на 30. Качели - один из видов заработка НБУ ибо только он ОДИН знает, когда качель идёт вниз, а когда вверх. Да с хорошими суммами очень даже неплохая дельта набегает. А когда качелей нет, что ж тут заработаешь?
Но пересичным это ни к чему - мы им эту качель оплачиваем, ибо если в одном месте прибудет (в НБУ) то в другом месте убудет ( у пересичного и бизнеса). НБУ - мастера машинного доения! :-)
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