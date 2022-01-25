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Міжбанк: валютна
гойдалка в самому розпалі

Міжбанк: валютна гойдалка в самому розпалі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:07

Міжбанк: валютна гойдалка в самому розпалі

Пропонуємо до обговорення:
Любить наш народ попсувати собі нерви.

Дивися повний текст Міжбанк: валютна гойдалка в самому розпалі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:07

Так качели -это и есть будничная деятельность НБУ, рутина......зеваю.....Вот только вчерась качали до 25, сегодня качают на 30. Качели - один из видов заработка НБУ ибо только он ОДИН знает, когда качель идёт вниз, а когда вверх. Да с хорошими суммами очень даже неплохая дельта набегает. А когда качелей нет, что ж тут заработаешь?
Но пересичным это ни к чему - мы им эту качель оплачиваем, ибо если в одном месте прибудет (в НБУ) то в другом месте убудет ( у пересичного и бизнеса). НБУ - мастера машинного доения! :-)
Svetas
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