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Андрій Попов: аудит для резидентів Дія Сity – податкові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 лют, 2022 23:11
Пропонуємо до обговорення:
ІТ-галузь вже не один рік займає важливе місце у структурі українського ВВП.
Дивися повний текст Андрій Попов: аудит для резидентів Дія Сity – податкові пільги, гарна репутація
.
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