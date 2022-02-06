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«Є здоровий курс»: в ОП не
радять українцям купувати валюту

«Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:20

«Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту

Пропонуємо до обговорення:
Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма не радить українцям знімати готівку у банкоматах і купувати долари.

Дивися повний текст «Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:20

Если советуют - однозначно нужно срочно бежать и покупать. Проверено временем.
Svetas
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:27

Пока массового ажиотажа нету, но если так будет продолжаться однозначно начнется. Тогда выиграют те, кто были первыми. Яценюк тоже когда то успокаивал - 12грн за доллар экономика Украины не выдержит))))
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:31

Re: «Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати вал

Дешевше буде!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:21

Re: «Є здоровий курс»: в ОП не радять українцям купувати вал

  m12345oleg написав:Яценюк тоже когда то успокаивал - 12грн за доллар экономика Украины не выдержит
А Пэця тогда добавил: "Кто возьмёт по 13 - очень пожалеет!" И таки был прав. Я очень пожалела, что не взяла на все деньги. :-(
Svetas
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:48

О, з гумором і сатирою на форумі все гаразд :))))
root
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:48

А советчики не хотят показать пример народу и всю свою наличную валюту из матраса (деклораций) обменять сейчас на гривну по "завышенному курсу" и разместить на срочных депозитах в БСУ ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:31

  Kalgan написав:... всю свою наличную валюту из матраса (деклораций) обменять сейчас на гривну по "завышенному курсу" и разместить на срочных депозитах в БСУ ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну Вы и садист :-)
Svetas
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