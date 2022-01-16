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Розсилка, що банкомати
«ПриватБанку» не працюють — фейк

Розсилка, що банкомати «ПриватБанку» не працюють — фейк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:58

Розсилка, що банкомати «ПриватБанку» не працюють — фейк

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі отримують SMS-розсилку із текстом про те, що банкомати «ПриватБанку» начебто не працюватимуть 15 лютого 2022 року за технічних обставин.

Дивися повний текст Розсилка, що банкомати «ПриватБанку» не працюють — фейк.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:58

Код країни та оператор вшискі...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:02

Это конечно ФЕЙК, но в некоторых банкоматах ощада и привата действительно нет денег. Не во всех конечно, возможно просто не успевают заправлять(((
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:24

  Radon написав:Код країни та оператор вшискі...
Это Вы на узбекском загнули? Что Вы хотели сказать?

  m12345oleg написав:в некоторых банкоматах ощада и привата действительно нет денег. Не во всех конечно, возможно просто не успевают заправлять(((
Гуляла утором с собакой -реально в банкомате Сбербанка нет денег. Киев.
Svetas
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:50

Москалі вже знають, як паніку роздувать, нічого не працює ) Довелося зливатися
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:53

Svetas Для тех, кто никуда, никогда не ездил и Гуглом забаненый: код оператора - Польша!
Сегодня не ходил еще (да и нет уже надобности), но вчера в Привате деньги были (но это ж не Столица, губерния...), снимал лично.
Radon
 
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