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Рада запровадила щорічну
індексацію пенсій 1 березня

Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:14

Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня.

Дивися повний текст Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:14

Вводить можно всё что хочешь, деньги на это нужно выделить. А вот с этим, блин, неувязочка..... :-)
Svetas
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Модератори: Ірина_, Модератор

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