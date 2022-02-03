Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня.
Дивися повний текст Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:14
Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня.
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:14
Вводить можно всё что хочешь, деньги на это нужно выделить. А вот с этим, блин, неувязочка..... :-)
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