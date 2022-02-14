Буквально за останню добу ряд партнерів ухвалили рішення про виділення допомоги для економіки Україні на майже 2 млрд доларів.
Дивися повний текст За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні майже на $2 мільярди – МЗС.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:33
За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За добу партнери ухвалили рішення про допомогу Україні майже на $2 мільярди – МЗС.
Додано: Сер 16 лют, 2022 09:16
Такое ощущение, что с 2010 года каждая новая власть сначала ругает старую за то, что те брали кредиты, а потом начинает рассказывать, какие молодцы новая власть, что им дают новые кредиты
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:36
То есть в 2013 году партнёром была Россия))
Да и Янукович стоил подороже, причём не в гарантиях, а в деньгах.
Что эти *партнеры* сейчас покупают у нас за эти деньги?
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