Міністерство охорони здоров'я України скоротило вимоги до стажу роботи керівників закладів охорони здоров'я.
Дивися повний текст МОЗ скоротило вимоги до стажу роботи керівників закладів охорони здоров'я.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 13:18
МОЗ скоротило вимоги до стажу роботи керівників закладів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ скоротило вимоги до стажу роботи керівників закладів охорони здоров'я.
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:18
А зачем это сделано? Что, врачи уже все уехали? Скоро, наверное, будут дворников ставить... Ну , да это дело такое, без врачей можем как то и обойтись. Главное - в армию денег дать. Уже у каждого генерала по домику в Испании, а у приближённых к ним - по даче в Украине. И кредитов под войну набрали, дерибан идёт, аж гай шумит.Война всё спишет. А отдавать эти кредиты будем мы, через наши налоги. Вот же Путин гад ..... :-)
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