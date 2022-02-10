|
|
У Кабміні розраховують у 2022 році отримати від ДП...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів має намір 16 лютого затвердити фінансовий план Державного підприємства «Антонов» та очікує, що літакобудівник у поточному році заробить понад 900 мільйонів гривень та сплатить державі понад півмільярда гривень.
Дивися повний текст У Кабміні розраховують у 2022 році отримати від ДП «Антонов» понад півмільярда гривень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97498
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:25
Пора вже продавати землю на Святошино під ЖК, а Антонов відправити в Гостомель.)
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 23:00
Антонов не производит самолёты больше 5 лет. Посмешище, хоть бы не позорили его больше и так стыдно
-
hazanovich_alexey
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 31.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор