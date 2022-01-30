реклама это прошлый век.
она сейчас практически не работает.
З.Ы. просто смотрите в конце страницы какая у них
и спросите себя для каких целей объединились все эти уважаемые господа и почему?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:13
реклама это прошлый век.
она сейчас практически не работает.
З.Ы. просто смотрите в конце страницы какая у них
и спросите себя для каких целей объединились все эти уважаемые господа и почему?
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:19
Цікаво, що Ви навели приклад долара при тому, що сама
Додано: Чет 17 лют, 2022 01:23
Только в Украине госструктура может монетизировать себя таким образом и предлагая вводить комиссии за транзакции. Зачем мне тогда Дия? Я лучше физически приду тогда в банк. Какой бред. Может минйифры например запустит наконец то современную государственную биржу ценых бумаг ? Ее и монетизировать можно и фин услуги дополнительные. Ну почему у них все через одно место работает
Додано: Чет 17 лют, 2022 11:24
Re: «Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому...
Э, дорогой....тут Вам дороже не зарегистрироваться будет. Попробуйте , для примера, не регистрироваться и не получать паспорт. Тут система добровольно-принудительная, монополия, а значит вкусная тема. Украинский бизнес к таким вкусным вещам не допустят. Только IPO!
Востаннє редагувалось Svetas в Чет 17 лют, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:53
orkoteg предлагаете и НБУ на IPO?
Додано: Чет 17 лют, 2022 14:02
Серхио Это уже давно сделано. НБУ продано с 2014 года, от нас тут реально ничего уже давно не зависит. Кстати Гонтарева одна из первых выполняла функцию вывоза наворованного за бугор нашими олигархами и иностранными "друзьями". И никто его отдавать обратно под контроль украинцев не собирается. Поэтому тут IPO не получится, всё уже приватизировано.
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