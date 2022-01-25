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Росія випала із топ-3 найбільших
імпортерів українських...

Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:37

Re: Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських.

То есть торговля и сотрудничество продолжаются?
Lion+
 
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