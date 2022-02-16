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Finance.ua: Какие налоги должны
платить украинцы с 2022 года

Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 03:01

Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года

Пропонуємо до обговорення:
Налог на Google и другие
Налоги — это топливо страны, за счет которого финансируются социальные выплаты, содержание дорог, образование, армия и другие сферы, важные в жизни каждого гражданина.

Дивися повний текст Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
D2
 
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