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Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 лют, 2022 03:01
Пропонуємо до обговорення:
Налог на Google и другие
Налоги — это топливо страны, за счет которого финансируются социальные выплаты, содержание дорог, образование, армия и другие сферы, важные в жизни каждого гражданина.
Дивися повний текст Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
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