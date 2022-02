Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года

A government which lays taxes on the people not required by urgent public necessity and sound public policy is not protector of liberty, but an instrument of tyranny. It condemns the citizen to servitude.



Правительство облагающее людей налогами без крайней общественной необходимости и долгосрочной пользы для всех без исключения людей, является не защитником свободы, а инструментом тирании. Это обрекает гражданина на рабство.