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Finance.ua: Какие налоги должны
платить украинцы с 2022 года

Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 03:01

Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года

Пропонуємо до обговорення:
Налог на Google и другие
Налоги — это топливо страны, за счет которого финансируются социальные выплаты, содержание дорог, образование, армия и другие сферы, важные в жизни каждого гражданина.

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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 05:27

Как говорил 30-ый президент США Calvin Coolidge:
A government which lays taxes on the people not required by urgent public necessity and sound public policy is not protector of liberty, but an instrument of tyranny. It condemns the citizen to servitude.

Правительство облагающее людей налогами без крайней общественной необходимости и долгосрочной пользы для всех без исключения людей, является не защитником свободы, а инструментом тирании. Это обрекает гражданина на рабство.

Зображення


Смысл налогов - сколько времени ежемесячно каждый гражданин обязан пробыть в рабстве. Чем больше налоги, тем больше времени гражданин обязан быть рабом.

У нас основные налоги состоят из ЕСВ 22% + НДФЛ 18% + ВС 1.5% + НДС 20%. Т.е. 50-60% всего рабочего времени гражданин обязан быть рабом, работая бесплатно.
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