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Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 лют, 2022 03:01
Пропонуємо до обговорення:
Налог на Google и другие
Налоги — это топливо страны, за счет которого финансируются социальные выплаты, содержание дорог, образование, армия и другие сферы, важные в жизни каждого гражданина.
Дивися повний текст Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
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D2
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Додано: Чет 17 лют, 2022 15:43
Почему я плачу 18% а Порошенко, Коломойский, Ахметов и др. в оффшорах 5%? Где тут српаведливость?
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alex7gk
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:05
никогда повышение налогов не приводила к росту экономики
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Juna
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:06
"Заметно, что новые налоги не должны нанести сильного вреда кошельку украинцев, а направлены именно на бизнес. " бизнес деньги может вхять только из кошельков обываетелей .... или закрыться
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Juna
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:36
Налоги все идут на содержание : Военный для вороватого гениралитета ,остальное содержание чиновничьей и бипутатской ,судейской полицайской , прокурорской рати и их семей ...За 30 лет население Украины уменьшилось на 65% ,а чинуш безмерно увеличилось ... Бурлаки на волге ,картина Репина ,приплыли.
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goryainov51y
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