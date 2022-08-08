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Finance.ua: Какие налоги должны
платить украинцы с 2022 года

Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 03:01

Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года

Пропонуємо до обговорення:
Налог на Google и другие
Налоги — это топливо страны, за счет которого финансируются социальные выплаты, содержание дорог, образование, армия и другие сферы, важные в жизни каждого гражданина.

Дивися повний текст Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:43

Почему я плачу 18% а Порошенко, Коломойский, Ахметов и др. в оффшорах 5%? Где тут српаведливость?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:05

никогда повышение налогов не приводила к росту экономики
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:06

"Заметно, что новые налоги не должны нанести сильного вреда кошельку украинцев, а направлены именно на бизнес. " бизнес деньги может вхять только из кошельков обываетелей .... или закрыться
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:36

Налоги все идут на содержание : Военный для вороватого гениралитета ,остальное содержание чиновничьей и бипутатской ,судейской полицайской , прокурорской рати и их семей ...За 30 лет население Украины уменьшилось на 65% ,а чинуш безмерно увеличилось ... Бурлаки на волге ,картина Репина ,приплыли.
goryainov51y
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