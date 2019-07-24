Скільки українців мають заощадження — дані опитування
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24.07.2019 29 липня людство використає весь природний бюджет на 2019 рік. Саме того дня наступить Earth Overshoot Day, тобто День екологічного боргу. Проте, на жаль, для України цей день настав уже сьогодні, 24 липня. Про це свідчать результати екологічного дослідження, яке ініціювала міжнародна організація Global Footprint Network. Настання Earth Overshoot Day прискорилось на дві місяці за останні 20 років. Отже для всього світу 29 липня – найраніша дата «проведення» Earth Overshoot Day за всю історію. Це означає, що людство нині використовує природу в 1,75 разів більше, ніж екосистеми нашої планети можуть регенеруватися.
І ми навіть трохи гірші за оте "середнє людство". У нас навіть більше аніж ті злощасні 1.75рази
chipmunk написав:якось сумнівно що 89% голосунів мають реальну мінімалку...
Такие опросы в Украине - изначально глупость. Почти никто из имеющих сбережения в этом постороннему человеку не признается. Могут отобрать грабители, государство может обложить каким-то налогом, в лучшем случае - лишить льгот.
yetizedd написав:p_a_l П.С. Закончу свою мысль. Как вы первый, кстати, подметили - виноваты в первую очередь сами же пенсионеры. Ведь когда человека обманывают один раз - то пользуются его доверием, а когда его обманывают постоянно, то это уже даже словом "обман" сложно назвать, правда? Так вот, пенсионеры, они ведь не родились пенсионерами, правда? То есть, когда они были молодыми-трудоспособными, о чем они думали? Рассчитывали на то, что им будут платить хорошую пенсию? А на основании чего они на нее рассчитывали? Они чвидели и знали о том, что у нас "среднестатистический" человек не имеет защиты. Но упорно не заботились о своей старости. А получив абсолютно закономерный результат своей беспечности взывают к "справедливости". И кто же им виноват? У них был выбор из следующих вариантов: 1. Добиваться того, чтобы в их стране РЕАЛЬНО работало правосудие. 2. Обеспечить себе пассивный доход и/или сбережения на старость. 3. Вырастить благодарных детей, которые могли бы их поддерживать. 4. Свалить в страну, где есть правосудие и как следствие работают все остальные институты. Но если человек не ставил цели и не добивался ни одного варианта, то кто же ему виноват?
Ага,напоминает:"...поганенький \\\"(В.Обломов)
Ну если АЖ сам В.Обломов стишок придумал -- тут да -- вообще никаких вариантов не осталось А если по-сути: попросил у chumakcm1430 отец алкаш денег на ... -- да пусть хлеба купить. А сам деньги пропил. А chumakcm1430 такой: "ну пропил -- да и пропил". А на следующий день ситуация повторяется. И на следующий день. И вот тут -- внимание вопрос: а, может, chumakcm1430 _тоже_ виноват в том, что отец -- алкаш? -- хотя бы потому, что не контролирует целевое использование средств?..