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Скільки українців мають
заощадження — дані опитування

Скільки українців мають заощадження — дані опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:22

  chumakcm1430 написав:
  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:Ну если АЖ сам В.Обломов стишок придумал -- тут да -- вообще никаких вариантов не осталось :lol:
А если по-сути: попросил у chumakcm1430 отец алкаш денег на ... -- да пусть хлеба купить. А сам деньги пропил. А chumakcm1430 такой: "ну пропил -- да и пропил". А на следующий день ситуация повторяется. И на следующий день.
И вот тут -- внимание вопрос: а, может, chumakcm1430 _тоже_ виноват в том, что отец -- алкаш? -- хотя бы потому, что не контролирует целевое использование средств?..

Ну у тебя и примеры,как обычно... 3-й класс интерната для даунов(ещё и отца преплёл).Лови ответку...и мысли шире и системней.Приходит к_hunter мамаша и спрашивает:"-сынок у нас в публичном доме,давно клиенты перестали захаживать и скоро я останусь без работы,может дашь денег,мы кровати новые купим и косметику?" _hunter дал денег и посоветовал перекрасить фасад здания....И вот тут -- внимание вопрос:дал ли _hunter правильный совет решающий проблему и соответствует ли его умственные способности 3-му классу интерната для даунов??? :mrgreen: :mrgreen:

А по делу, как обычно, сказать нечего? -- такой стишок еще не придумали? :lol:
_hunter
 
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