|
|
|
Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування (лікування коронавірусу) ще одні ліки. Мова йде про препарат "Паксловід".
Дивися повний текст Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97513
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09
Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?
-
Lunar
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 16.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:26
Lunar написав:
Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?
Может потому умолчали, что ищется за секунду?
И да -- это ровно тот же самый Файзер, который "чипирующую бадягу" (с) придумал
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6315
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 16:53
новый ковид переносится намного проще гриппа (мы и куча других людй переболели) неделя прошла ничего толком не поняли и дальше как кони бегаем. уже не актуально это.
-
Juna
-
-
- Повідомлень: 466
- З нами з: 27.10.16
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00
С последним ковидом даже болеть больше 5 дней не дают,либо в Соцстрахе банально закончились деньги и всех гонят работать с вирусом или нет либо где то поняли что последний штам это природная прививка и решили делать таким образом массовый иммунитет, а все эти искусственные прививки до одного места...
-
livs375
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 20.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:57
Сами ешьте.
-
3x2x3x2
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:58
livs375 написав:
С последним ковидом даже болеть больше 5 дней не дают,либо в Соцстрахе банально закончились деньги и всех гонят работать с вирусом или нет либо где то поняли что последний штам это природная прививка и решили делать таким образом массовый иммунитет, а все эти искусственные прививки до одного места...
Так с последним ковидом даже и не болеют больше 5 дней.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6315
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:03
А что, бустеров уже не будет?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15988
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9281 раз.
- Подякували: 4427 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:17
3x2x3x2 написав:
Сами ешьте.
А кто будет есть- это никому не интересно. Прогнулись перед американцами, дали денег Пфайзеру, сами получили откаты и всё счастливы. Можно спокойно выкидывать на свалку....
-
Svetas
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 01.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|254
|
|
|0
|111
|
Чет 17 лют, 2022 22:18
R2
|
|9
|1497
|
Чет 17 лют, 2022 17:32
Giroi
|