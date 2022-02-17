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Ліки від COVID. В Україні
зареєстрували ще один препарат

Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09

Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування (лікування коронавірусу) ще одні ліки. Мова йде про препарат "Паксловід".

Дивися повний текст Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09

Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?
Lunar
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:26

  Lunar написав:Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?

Может потому умолчали, что ищется за секунду?
И да -- это ровно тот же самый Файзер, который "чипирующую бадягу" (с) придумал :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:53

новый ковид переносится намного проще гриппа (мы и куча других людй переболели) неделя прошла ничего толком не поняли и дальше как кони бегаем. уже не актуально это.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00

С последним ковидом даже болеть больше 5 дней не дают,либо в Соцстрахе банально закончились деньги и всех гонят работать с вирусом или нет либо где то поняли что последний штам это природная прививка и решили делать таким образом массовый иммунитет, а все эти искусственные прививки до одного места...
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:57

Сами ешьте.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:58

  livs375 написав:С последним ковидом даже болеть больше 5 дней не дают,либо в Соцстрахе банально закончились деньги и всех гонят работать с вирусом или нет либо где то поняли что последний штам это природная прививка и решили делать таким образом массовый иммунитет, а все эти искусственные прививки до одного места...

Так с последним ковидом даже и не болеют больше 5 дней.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:03

А что, бустеров уже не будет? :(
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:17

  3x2x3x2 написав:Сами ешьте.
А кто будет есть- это никому не интересно. Прогнулись перед американцами, дали денег Пфайзеру, сами получили откаты и всё счастливы. Можно спокойно выкидывать на свалку....
Svetas
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