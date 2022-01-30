Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента.
Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14
Рада легалізувала віртуальні активи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14
Большое спасибо! Мы просто счастливы, что финансовые пирамиды легализованы. Жаль Мавроди так и не дожил до этого праздника жизни. :-(
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:44
Отличная новость! Давно пора, учитывая, что по проникновению крипты в массы, Украина в ТОП-5 среди стран мира
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:21
Re: Рада легалізувала віртуальні активи
"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:55
movetonЖДа можно конечно, если кто эту субстанцию возьмёт. Билетами МММ тоже пытались расчитываться, вот только одна проблема....брать никто не хотел. Кстати, билеты МММ росли гораздо быстрее и круче.
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