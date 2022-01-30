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Рада легалізувала
віртуальні активи

Рада легалізувала віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14

Рада легалізувала віртуальні активи

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента.

Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14

Большое спасибо! Мы просто счастливы, что финансовые пирамиды легализованы. Жаль Мавроди так и не дожил до этого праздника жизни. :-(
Svetas
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:44

Отличная новость! Давно пора, учитывая, что по проникновению крипты в массы, Украина в ТОП-5 среди стран мира
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:21

Re: Рада легалізувала віртуальні активи

"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:55

movetonЖДа можно конечно, если кто эту субстанцию возьмёт. Билетами МММ тоже пытались расчитываться, вот только одна проблема....брать никто не хотел. :P Кстати, билеты МММ росли гораздо быстрее и круче.
Svetas
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Модератори: Ірина_, Модератор

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