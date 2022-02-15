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В Україні один з найнижчих рівнів економічної активності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:18
Пропонуємо до обговорення:
В Україні один з найнижчих рівнів економічної активності в Європі - частка українців, які працюють (або готові почати працювати) у віці 15-64 роки, становить 67,5%, тоді як середній рівень в ЄС - 75%, у Швеції - понад 80%.
Дивися повний текст В Україні один з найнижчих рівнів економічної активності в Європі – економіст
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