RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли українці
отримають перші іпотечні...

Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39

Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні...

Пропонуємо до обговорення:
У березні в Україні запустять програму «Доступна іпотека 5%», яка передбачає іпотечне кредитування населення під 5%.

Дивися повний текст Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні кредити під 5%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97523
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39

Молодёжное кредитование уже запускали. Помним.
R.I.P.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:00

5% наверное тоже только перввый год как и с 15%?
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 23.01.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:29

Тех кому дадут можно указать и пофамильно.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли біткойн подорожчає до $200 тисяч: експерт назвав...
R2 » П'ят 18 лют, 2022 20:11
1 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 20:11
LOKY
Тарифи на доставку газу: хто і як встановлює та коли...
R2 » П'ят 18 лют, 2022 15:14
1 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 15:14
Тракторист
Українці задекларували 1,67 млрд грн у межах податкової...
R2 » Вів 15 лют, 2022 13:44
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 13:44
Серхио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.