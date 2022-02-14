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На боротьбу з COVID-19 держава
витратила 130 мільярдів

На боротьбу з COVID-19 держава витратила 130 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:58

На боротьбу з COVID-19 держава витратила 130 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
З початку пандемії для боротьби з COVID-19 держава витратила 130 млрд грн.

Дивися повний текст На боротьбу з COVID-19 держава витратила 130 мільярдів.
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