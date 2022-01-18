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Розділення Укрнафти. Акціонери
компанії не ухвалили...

Розділення Укрнафти. Акціонери компанії не ухвалили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:16

Розділення Укрнафти. Акціонери компанії не ухвалили...

Пропонуємо до обговорення:
Збори акціонерів Укрнафти не ухвалили жодних рішень з питань розподілу активів та спірного газу.

Дивися повний текст Розділення Укрнафти. Акціонери компанії не ухвалили рішення щодо розподілу активів та спірного газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:16

беня замутил очередную схему личного обогащения... :)))
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