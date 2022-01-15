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Міфи про субсидії: чи заберуть
виплату, якщо подарували...

Міфи про субсидії: чи заберуть виплату, якщо подарували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:52

Міфи про субсидії: чи заберуть виплату, якщо подарували...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався деталі.

Дивися повний текст Міфи про субсидії: чи заберуть виплату, якщо подарували житло дітям або були за кордоном.
R2
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