У національній економічній стратегії до 2030 року закріплена мета – забезпечення 100% потреб України в природному газі за рахунок власного видобутку.
Дивися повний текст Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07
Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:49
Re: Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
Якщо буде 10 млрд кубів біогазу, то зможе, інакше ні.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:23
Додано: Суб 19 лют, 2022 00:18
Додано: Суб 19 лют, 2022 07:56
Цена вырастет,
во первых потому что мы живем при капитализме, а не социализме
во вторых если транзита не будет, то неоткуда брать деньги на дотации
в третьих нас экономически душат, причем с обоих сторон, потому на цене еще нужно будет заработать
Додано: Суб 19 лют, 2022 08:14
отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
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