Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...

Додано: Суб 19 лют, 2022 18:07

andrijk777 написав: Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала. Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала.

Kudrjavuy написав: Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене)

Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше. Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене)Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше.

Если бы против Венесуэлы не были введены санкции, то она сейчас бы процветала, но они сделали немыслимое, решили что можно богатеть за счет США, торгуя с ними и при этом ничего не давая взамен. Они обязаны были отдавать свои ресурсы, а жить на подачки с барского стола. Теперь пускай мучаются и страдают.Тут надо определится что нам нужно, усидеть на двух стульях не получится.Или мы сможем гулять и тратить честно заработанное в Лондоне и Париже, но при этом платить на "пару копеек" больше за электричество и газ или покупать дешёвые ресурсы, но нельзя будет гульбанить на Западе.Думаю ответ очевиден, заплатим три копейки и гайда на отдохнуть и пообщаться с приличными людьми.