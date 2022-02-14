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Шмигаль: Україна до 2030 року
повністю перейде на газ...

Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:13

  antikkristall написав:
  vt313 написав:
Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.


"...Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.

По данным ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,7 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му), в том числе "Укргазвыдобування" – 14,2 млрд куб. м."
https://interfax.com.ua/news/economic/786806.html

Как удобно просто вырвать цитату из контекста :)


я подал другую цитату.
Это не планы на будущее, а итоги января 2022.
Какое отношение к этому имеет 2016 я не представляю.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:02

  Цитрин написав:отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.

Брехня про 700%!
Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала.
Потім Чавес все націоналізував і майже зразу почались проблеми.
Або Казахстан - нафто/газова галузь прекрасно розвивається тому що прийшли іноземці. Те що "можновладці" все розкрадають - це не вина іноземців.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:07

  andrijk777 написав:Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала.


Если бы против Венесуэлы не были введены санкции, то она сейчас бы процветала, но они сделали немыслимое, решили что можно богатеть за счет США, торгуя с ними и при этом ничего не давая взамен. Они обязаны были отдавать свои ресурсы, а жить на подачки с барского стола. Теперь пускай мучаются и страдают.

  Kudrjavuy написав:Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене)
Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше.


Тут надо определится что нам нужно, усидеть на двух стульях не получится.
Или мы сможем гулять и тратить честно заработанное в Лондоне и Париже, но при этом платить на "пару копеек" больше за электричество и газ или покупать дешёвые ресурсы, но нельзя будет гульбанить на Западе.
Думаю ответ очевиден, заплатим три копейки и гайда на отдохнуть и пообщаться с приличными людьми.
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:52

andrijk777
Венесуела націоналізувала нафтову промисловість 1 січня 1976 року (https://www.forbes.com/sites/rrapier/20 ... 56b534ecd3).
У 1976 Чавес, згідно Вікі, лише почав службу у антипартизанському підрозділі.
У 2007 іноземні компанії повинні були продати від 60% у проектах.
Згідно доступних даних (https://tradingeconomics.com/venezuela/ ... production) на видобуток у негативному аспекті це не вплинуло.
Вплинули через 10 років лише санкції США
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:13

  hno3 написав:
  Kudrjavuy написав:Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене)
Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше.


Тут надо определится что нам нужно, усидеть на двух стульях не получится.
Или мы сможем гулять и тратить честно заработанное в Лондоне и Париже, но при этом платить на "пару копеек" больше за электричество и газ или покупать дешёвые ресурсы, но нельзя будет гульбанить на Западе.
Думаю ответ очевиден, заплатим три копейки и гайда на отдохнуть и пообщаться с приличными людьми.

Если бы Вы были с Украины, то знали, бы, что энергетический кризис в Украине спровоцирован "Янелохами и Ко".
Отменой "Роттердам+", в результате более 2 миллиардов должны только по З/П углекопам.
Отечественные шахты - самые большие плательщики налогов - парализованы прокладки с отсосом средств в "шиколаде" - наличка уходит с Украины.

И перспективы восстановления энергетики - нет даже в проекте.
Ибо "Агент Пианист" уже давно готов лабать за пределами Украины.
А проблемы - индейцев никому не интересны.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:20

hno3
Только теперь уже будет не "Роттердам+"
А "Кения через Вашингтон -" наличкой и в чужие руки.
Kudrjavuy
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