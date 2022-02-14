Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...

Додано: Суб 19 лют, 2022 19:59

vt313 написав: Kudrjavuy написав:

Если бы Вы были с Украины, то знали, бы, что энергетический кризис в Украине спровоцирован "Янелохами и Ко". Если бы Вы были с Украины, то знали, бы, что энергетический кризис в Украине спровоцирован "Янелохами и Ко".



Методичка прошлого года уже не актуальна.

Энергетический кризис переносится на следующую зиму. Методичка прошлого года уже не актуальна.Энергетический кризис переносится на следующую зиму.

Если судить по происходящему, то петля только затягивается и её цель изложена выше.Увы, мне это видно в "живую".И это не по Вашим "методичкам", а по процессам в энергетическом комплексе Украины.Адже протягом усього осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, починаючи із 15 жовтня і до 18 лютого ц. р., на складах ТЕС жодного дня не було гарантованого запасу вугілля. Та й кількість газу у вітчизняних сховищах теж за цей час зменшилась на 43,6%, або на 8,15 млрд куб. м, і, за даними АТ «Укртрансгаз», нині складає 10,55 млрд куб. м. А попереду – ще, як мінімум, три місяці опалювального сезону.І хоча заради справедливості варто зауважити, що аномально тепла погода у лютому дозволила дещо поліпшити становище із накопиченням палива. Бо якщо на початку січня 2022-го року запаси вугілля в Україні становили 503,2 тис. тонн, або 51,8% від потрібних, то на початку лютого його на складах ТЕС зберігалось уже 672,3 тис. тонн, або 69,2%.Проте до заявлених днями міністеркою економіки Юлією Свириденко понад 1 мільйон тонн запасів вугілля ще далеченько. Бо станом на 18 лютого ц. р., за даними Міненерго, його на складах теплоелектростанцій зберігалося всього лише 695,1 тис. тонн замість потрібних 836,8 тис. тонн. Та й завезли протягом доби 17 лютого на ТЕС тільки 57,7 тис. тонн вугілля, а спалили 64 тис. тонн. До того ж на деяких теплоелектростанціях запаси у двічі-тричі менші від необхідних.Приміром, на Луганській ТЕС є 26,6 тис. тонн, а необхідно – 59 тис. тонн. При цьому до неї за добу надійшло 1,2 тис. твердого палива, а було використано 1,6 тис. тонн. Хоча це, певне, урядовці вважають покращенням ситуації, бо у попередні три доби на цю ТЕС вугілля взагалі не постачалося, а спалювалося регулярно по 1,6-1,5 тис. тонн. Не краща ситуація й на Запорізькій ТЕС, де зберігається зараз 46,1 тис. тонн твердого палива, а мало б бути 124 тис. тонн. Вдвічі менше гарантованого запасу вугілля на Добротвірській ТЕС і втричі – на Слов’янській.Для порівняння: станом на це й же період лютого 2019-го на складах теплоелектростанцій зберігалося 1,25 млн тонн вугілля, 2020-го – 2,65 млн тонн.Та і з запасами газу теж у нас не все так чудово, як розповідають урядовці. Бо інакше навіщо б Україна посеред зими (з перших днів лютого) за височенними цінами розпочала його імпортувати по 13,5-14 млн куб. м на добу?!До речі, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої підземні сховища у режимі відбору понад півроку – із 20 жовтня 2020 року по 29 квітня 2021 року, знизивши запаси у них із 28,44 млрд куб. м до 15,29 млрд куб. м. А нині урядовці розраховують, що їм вдасться завершити опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах понад 7 млрд куб. м. І це разом з імпортом.Зазначимо, що 4,66 млрд куб. м газу у ПСГ – це так званий «буферний», який не можна викачати без шкоди для функціонування сховищ.[/quote]