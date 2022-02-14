Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
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vt313 написав: Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.
"...Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.
Цитрин написав:отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
Брехня про 700%! Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала. Потім Чавес все націоналізував і майже зразу почались проблеми. Або Казахстан - нафто/газова галузь прекрасно розвивається тому що прийшли іноземці. Те що "можновладці" все розкрадають - це не вина іноземців.
andrijk777 написав:Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала.
Если бы против Венесуэлы не были введены санкции, то она сейчас бы процветала, но они сделали немыслимое, решили что можно богатеть за счет США, торгуя с ними и при этом ничего не давая взамен. Они обязаны были отдавать свои ресурсы, а жить на подачки с барского стола. Теперь пускай мучаются и страдают.
Kudrjavuy написав:Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене) Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше.
Тут надо определится что нам нужно, усидеть на двух стульях не получится. Или мы сможем гулять и тратить честно заработанное в Лондоне и Париже, но при этом платить на "пару копеек" больше за электричество и газ или покупать дешёвые ресурсы, но нельзя будет гульбанить на Западе. Думаю ответ очевиден, заплатим три копейки и гайда на отдохнуть и пообщаться с приличными людьми.
Kudrjavuy написав:Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене) Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше.
Тут надо определится что нам нужно, усидеть на двух стульях не получится. Или мы сможем гулять и тратить честно заработанное в Лондоне и Париже, но при этом платить на "пару копеек" больше за электричество и газ или покупать дешёвые ресурсы, но нельзя будет гульбанить на Западе. Думаю ответ очевиден, заплатим три копейки и гайда на отдохнуть и пообщаться с приличными людьми.
Если бы Вы были с Украины, то знали, бы, что энергетический кризис в Украине спровоцирован "Янелохами и Ко". Отменой "Роттердам+", в результате более 2 миллиардов должны только по З/П углекопам. Отечественные шахты - самые большие плательщики налогов - парализованы прокладки с отсосом средств в "шиколаде" - наличка уходит с Украины.
И перспективы восстановления энергетики - нет даже в проекте. Ибо "Агент Пианист" уже давно готов лабать за пределами Украины. А проблемы - индейцев никому не интересны.
Адже протягом усього осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, починаючи із 15 жовтня і до 18 лютого ц. р., на складах ТЕС жодного дня не було гарантованого запасу вугілля. Та й кількість газу у вітчизняних сховищах теж за цей час зменшилась на 43,6%, або на 8,15 млрд куб. м, і, за даними АТ «Укртрансгаз», нині складає 10,55 млрд куб. м. А попереду – ще, як мінімум, три місяці опалювального сезону.
І хоча заради справедливості варто зауважити, що аномально тепла погода у лютому дозволила дещо поліпшити становище із накопиченням палива. Бо якщо на початку січня 2022-го року запаси вугілля в Україні становили 503,2 тис. тонн, або 51,8% від потрібних, то на початку лютого його на складах ТЕС зберігалось уже 672,3 тис. тонн, або 69,2%.
Проте до заявлених днями міністеркою економіки Юлією Свириденко понад 1 мільйон тонн запасів вугілля ще далеченько. Бо станом на 18 лютого ц. р., за даними Міненерго, його на складах теплоелектростанцій зберігалося всього лише 695,1 тис. тонн замість потрібних 836,8 тис. тонн. Та й завезли протягом доби 17 лютого на ТЕС тільки 57,7 тис. тонн вугілля, а спалили 64 тис. тонн. До того ж на деяких теплоелектростанціях запаси у двічі-тричі менші від необхідних.
Приміром, на Луганській ТЕС є 26,6 тис. тонн, а необхідно – 59 тис. тонн. При цьому до неї за добу надійшло 1,2 тис. твердого палива, а було використано 1,6 тис. тонн. Хоча це, певне, урядовці вважають покращенням ситуації, бо у попередні три доби на цю ТЕС вугілля взагалі не постачалося, а спалювалося регулярно по 1,6-1,5 тис. тонн. Не краща ситуація й на Запорізькій ТЕС, де зберігається зараз 46,1 тис. тонн твердого палива, а мало б бути 124 тис. тонн. Вдвічі менше гарантованого запасу вугілля на Добротвірській ТЕС і втричі – на Слов’янській.
Для порівняння: станом на це й же період лютого 2019-го на складах теплоелектростанцій зберігалося 1,25 млн тонн вугілля, 2020-го – 2,65 млн тонн.
Та і з запасами газу теж у нас не все так чудово, як розповідають урядовці. Бо інакше навіщо б Україна посеред зими (з перших днів лютого) за височенними цінами розпочала його імпортувати по 13,5-14 млн куб. м на добу?!
До речі, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої підземні сховища у режимі відбору понад півроку – із 20 жовтня 2020 року по 29 квітня 2021 року, знизивши запаси у них із 28,44 млрд куб. м до 15,29 млрд куб. м. А нині урядовці розраховують, що їм вдасться завершити опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах понад 7 млрд куб. м. І це разом з імпортом.
Зазначимо, що 4,66 млрд куб. м газу у ПСГ – це так званий «буферний», який не можна викачати без шкоди для функціонування сховищ.[/quote]