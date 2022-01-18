Компанія Microsoft розпочала тестування нових функцій для операційної системи Windows 11. Втім, для їх налаштування потрібен обліковий запис.
Дивися повний текст Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 09:21
Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для...
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Дивися повний текст Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro.
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