RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Microsoft зобов'яже мати
обліковий запис для...

Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:21

Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft розпочала тестування нових функцій для операційної системи Windows 11. Втім, для їх налаштування потрібен обліковий запис.

Дивися повний текст Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97528
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:22

openSUSE, PCLinuxOS, elementary...
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:52

Вобщем без инета не будет работать
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 26.06.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 20:15

Windows уже конкретно задрал всех...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 06.08.08
Подякував: 298 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і...
R2 » Нед 06 лют, 2022 09:28
4 750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 09:52
keep
Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання 1, 2
R2 » Сер 19 січ, 2022 15:32
10 945
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 15:57
Scotch
Microsoft купує розробника ігор Activision Blizzard за...
R2 » Вів 18 січ, 2022 23:25
1 275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 23:25
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (455)
19.02.2022 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.