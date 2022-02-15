Більше половини українців не мають коштів на квартиру, тож про її купівлю навіть не задумувались.
Дивися повний текст Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 11:25
Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири.
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:26
Если налоговая будет проверять доходы физиков перед покупкой, типа все такие белые и пушистые кровью деньги заработали, тогда обеспечьте полноценное владение покупкой, и проверьте продавца, недвижимость и обременения на ней а так же отсутствие притязаний третьих лиц (ущемление в правах несовершеннолетних, отбывающих наказание, и наследников), ну и конечно же добросовестность застройщика если это первичка.
А то выглядит все как стрижка баранов, с таким подходом к продаже жилья можно будет поставить крест на этом рынке.
Особенно в свете отъезда IT.
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:52
там толпы инстранцев уже выносят в ОП двери
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